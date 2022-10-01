Украинка, которая увела британца из семьи за 10 дней, возвращается на родину с разбитым сердцем

Украинская беженка София Каркадым, разлучившая британца с его женой и детьми, возвращается на родину после расставания с новым ухажёром. Об этом пишет Daily Mail.

После инцидента с ножом Энтони сказал беженке, что им нужно расстаться, а её мать, изначально не принявшая такие отношения, потребовала возвращения украинки на родину. Роман разлучницы и женатого британца продлился всего четыре месяца.