Украинка, которая увела британца из семьи за 10 дней, возвращается на родину с разбитым сердцем
Украинка, которая увела британца из семьи за 10 дней, вернётся на родину по приказу матери
Украинская беженка София Каркадым и британец Энтони Гарнетт. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / sonya_dobrvlsk
Украинская беженка София Каркадым, разлучившая британца с его женой и детьми, возвращается на родину после расставания с новым ухажёром. Об этом пишет Daily Mail.
После инцидента с ножом Энтони сказал беженке, что им нужно расстаться, а её мать, изначально не принявшая такие отношения, потребовала возвращения украинки на родину. Роман разлучницы и женатого британца продлился всего четыре месяца.
"Она сказала, что любит тебя и что это серьёзные отношения. Но всё кончено. Мы бы хотели, чтобы она вернулась домой", — сказала мать Софии.
Напомним, украинская беженка София Каркадым всего за десять дней пребывания в Западном Йоркшире увела мужа у приютившей её англичанки. Британка выгнала девушку, узнав об измене супруга. Однако тот ушёл с новой возлюбленной и вскоре разорился. На днях Гарнетт расстался с украинской беженкой после её вспышки ярости с метанием ножа. Сама Каркадым заявила, что Энтони якобы играл в азартные игры, а также сваливал на неё все домашние обязанности.