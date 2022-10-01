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1 октября, 11:59

Bloomberg раскрыл парадокс, который позволил Путину переиграть Запад

Bloomberg: Путин сможет поддерживать российскую экономику за счёт доходов от нефти и газа

Многочисленные антироссийские санкции, введённые западными странами, не оказали значительного влияния на российскую экономику. Как напоминает Bloomberg, Москва получает финансовую выгоду от продажи нефти и газа.

"Парадокс санкций заключается в том, что Россия, наоборот, увеличила доходы из-за роста цен на энергоносители", — сказал сенатор от штата Луизиана Билл Кэссиди.

Автор материала убеждён, что глава государства Владимир Путин и в дальнейшем сможет поддерживать экономику России за счёт доходов от нефти и газа.

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Ранее Конгресс США признал провал введённых в отношении России санкций, которые не изменили политику Москвы и навредили американской экономике. Также парламентарии указали на отсутствие единого видения того, какими должны быть цели рестрикций.

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Kremlin.ru

Оксана Попова

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