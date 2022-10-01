Bloomberg раскрыл парадокс, который позволил Путину переиграть Запад

Многочисленные антироссийские санкции, введённые западными странами, не оказали значительного влияния на российскую экономику. Как напоминает Bloomberg, Москва получает финансовую выгоду от продажи нефти и газа.

"Парадокс санкций заключается в том, что Россия, наоборот, увеличила доходы из-за роста цен на энергоносители", — сказал сенатор от штата Луизиана Билл Кэссиди.

Автор материала убеждён, что глава государства Владимир Путин и в дальнейшем сможет поддерживать экономику России за счёт доходов от нефти и газа.