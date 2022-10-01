В КБР ликвидировали двоих подозреваемых в особо тяжких преступлениях
В Прохладненском районе Кабардино-Балкарии ликвидировали двух граждан, подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений. Об этом рассказали в республиканском управлении МВД.
Всё произошло сегодня. Полицейские проводили оперативно-разыскные мероприятия и обнаружили злоумышленников в лесу. Увидев правоохранителей, злоумышленники открыли по ним стрельбу, но были ликвидированы ответным огнём. Сотрудники МВД в ходе нападения не пострадали.
"На месте происшествия обнаружено огнестрельное оружие и предмет, конструктивно схожий с самодельным взрывным устройством. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, на месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники органов безопасности", — сказано в сообщении.
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