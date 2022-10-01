В КБР ликвидировали двоих подозреваемых в особо тяжких преступлениях

В Прохладненском районе Кабардино-Балкарии ликвидировали двух граждан, подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений. Об этом рассказали в республиканском управлении МВД.

Всё произошло сегодня. Полицейские проводили оперативно-разыскные мероприятия и обнаружили злоумышленников в лесу. Увидев правоохранителей, злоумышленники открыли по ним стрельбу, но были ликвидированы ответным огнём. Сотрудники МВД в ходе нападения не пострадали.