Сборная Португалии решила не изображать Роналду на постере ЧМ-2022 в Катаре
Нападающего "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду не будет на официальном постере, который во время ЧМ-2022 будет висеть на одном из небоскрёбов в столице Катара Дохе. Об этом сообщает Daily Mail.
Каждая из 32 сборных, пробившихся в финальную часть чемпионата мира, выберет по одному футболисту для гигантского 23-метрового постера. В сборной Португалии на эту роль выбирают между полузащитником "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандешем и нападающим "Ливерпуля" Диогу Жотой.
В нынешнем сезоне Роналду выступает неудачно. В десяти матчах обладатель пяти "Золотых мячей" забил лишь один гол, отличившись с пенальти в матче Лиги Европы с молдавским "Шерифом" (2:0).
Финальный турнир чемпионата мира 2022 года пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Первенство впервые в истории будет проводиться зимой, а не летом. Организаторы приняли решение о переносе турнира для безопасности футболистов и болельщиков из-за летней жары на Ближнем Востоке.
Ранее ФИФА и УЕФА вынесли решение о запрете участия сборных России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах. Таким образом, мужская национальная команда прекратила борьбу за попадание на ЧМ-2022 в Катаре, а также не сыграет в Лиге наций и на Евро-2024.
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