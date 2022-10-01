"Иди и договаривайся с Путиным": Турки обвинили Зеленского в попытке "втянуть мир в ядерную войну"

Читатели турецкой газеты Haber 7 подвергли жёсткой критике президента Украины Владимира Зеленского за его решение подать заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

"Он скоро потеряет Украину, при этом всё ещё надеется на помощь от НАТО и США. Иди и договаривайся с [президентом РФ Владимиром] Путиным, пока не поздно", — написал один из пользователей.

"Мы должны немедленно выйти из НАТО", — добавил другой комментатор.