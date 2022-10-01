"Иди и договаривайся с Путиным": Турки обвинили Зеленского в попытке "втянуть мир в ядерную войну"
Читатели Haber 7 потребовали выхода Турции из НАТО после заявки Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский © Офис президента Украины
Читатели турецкой газеты Haber 7 подвергли жёсткой критике президента Украины Владимира Зеленского за его решение подать заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
"Он скоро потеряет Украину, при этом всё ещё надеется на помощь от НАТО и США. Иди и договаривайся с [президентом РФ Владимиром] Путиным, пока не поздно", — написал один из пользователей.
"Мы должны немедленно выйти из НАТО", — добавил другой комментатор.
Остальные читатели согласились, что "пора уходить из альянса", кто-то добавил, что "надо определённо наложить вето на вступление Украины в НАТО", "Турция должна быть на стороне России" и что "Зеленский официально собирается втянуть мир в ядерную войну".
Как рассказывал Лайф, неожиданное решение президента Украины Владимира Зеленского подать заявку на ускоренное вступление Украины в НАТО довольно холодно встретили в альянсе. Там сразу же дали понять, что не примут Киев прямо сейчас. Вскоре в таком же ключе высказались и в Белом доме.