НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 октября, 12:28

"Иди и договаривайся с Путиным": Турки обвинили Зеленского в попытке "втянуть мир в ядерную войну"

Читатели Haber 7 потребовали выхода Турции из НАТО после заявки Зеленского

<p>Президент Украины Владимир Зеленский © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/photos/qamp-zahid-dlya-mizhnarodnih-i-ukrayinskih-zmi-4577" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Офис президента Украины</a></p>

Президент Украины Владимир Зеленский © Офис президента Украины

Читатели турецкой газеты Haber 7 подвергли жёсткой критике президента Украины Владимира Зеленского за его решение подать заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

"Он скоро потеряет Украину, при этом всё ещё надеется на помощь от НАТО и США. Иди и договаривайся с [президентом РФ Владимиром] Путиным, пока не поздно", — написал один из пользователей.

"Мы должны немедленно выйти из НАТО", — добавил другой комментатор.

Остальные читатели согласились, что "пора уходить из альянса", кто-то добавил, что "надо определённо наложить вето на вступление Украины в НАТО", "Турция должна быть на стороне России" и что "Зеленский официально собирается втянуть мир в ядерную войну".

В офисе Зеленского озвучили возможные сроки вступления Украины в НАТО

В офисе Зеленского озвучили возможные сроки вступления Украины в НАТО

Как рассказывал Лайф, неожиданное решение президента Украины Владимира Зеленского подать заявку на ускоренное вступление Украины в НАТО довольно холодно встретили в альянсе. Там сразу же дали понять, что не примут Киев прямо сейчас. Вскоре в таком же ключе высказались и в Белом доме.

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров