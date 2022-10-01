Эрдоган рассказал, при каком условии Турция не одобрит вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе выступления в Парламенте страны заявил, что Анкара продолжит придерживаться принципиальной позиции и не даст согласия на вступление Швеции и Финляндии в НАТО до тех пор, пока страны не выполнят взятые ранее обязательства.