Эрдоган рассказал, при каком условии Турция не одобрит вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе выступления в Парламенте страны заявил, что Анкара продолжит придерживаться принципиальной позиции и не даст согласия на вступление Швеции и Финляндии в НАТО до тех пор, пока страны не выполнят взятые ранее обязательства.
"До тех пор, пока обещания, данные нашей стране, не будут выполнены, мы будем придерживаться нашей принципиальной и решительной позиции по вопросу (вступления Швеции и Финляндии в НАТО. — Прим. Лайфа)", — заявил Эрдоган.
Напомним, Швеция и Финляндия отказывались вступать в любые военные блоки до начала боевых действий России на Украине. Однако в мае послы этих стран передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО. Для вступления в альянс необходимо согласие всех государств, входящих в него. Против выступает Турция. В Хельсинки ранее сообщили, что уже в октябре делегации Швеции и Финляндии обсудят с Турцией возможность своего вступления в НАТО.
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