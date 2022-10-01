"Арсенал" победил в лондонском дерби "Тоттенхэм" и упрочил лидерство в чемпионате Англии

"Арсенал" нанёс поражение "Тоттенхэму" в лондонском дерби в рамках девятого тура чемпионата Англии по футболу. Встреча, состоявшаяся на стадионе "Эмирейтс", завершилась со счётом 3:1 в пользу канониров.

В первом тайме команды обменялись забитыми мячами. На гол Томаса Партея "Тоттенхэм" ответил точным ударом Харри Кейна с пенальти. После перерыва ворота "Арсенала" поразили Габриэл Жезус и Гранит Джака.

С середины второго тайма "Тоттенхэм" играл в меньшинстве. На 63-й минуте прямую красную карточку за фол против Габриэла Мартинелли получил защитник команды Эмерсон.

"Арсенал" набрал 21 очко и упрочил лидерство в турнирной таблице чемпионата Англии. "Тоттенхэм" с 17 баллами остался на третьей позиции.