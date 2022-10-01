НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 октября, 13:05

Захарову умилили заявления Запада о планах России "перекроить карту Европы"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале прокомментировала заявления западных стран о решении России "перекроить карту Европы".

"Меня умиляют аргументы Запада о том, что Россия решила "перекроить карту Европы", — написала Захарова.

Её особо повеселило то, что такие тезисы звучат от ФРГ, чьи границы образовались в результате их изменения в 80-х годах прошлого века. Представитель МИД напомнила, что многие европейские страны получили суверенитет также при "перекройке" рубежей в течение нескольких последних десятилетий. Украина — тоже не исключение, заметила она. Дипломат напомнила и о действиях НАТО в Югославии, члены которого занимались тем, что сейчас приписывают России.

"Надо уже им раз и навсегда определиться: "перекройка" границ — это хорошо или плохо. Если они начнут говорить, что "всё зависит от контекста", то более подходящего "контекста", нежели постоянное притеснение национальных меньшинств по языковому и этническому признакам, закончившееся восьмилетним террором, найти сложно", — подытожила Захарова.

Захарова расшифровала для Зеленского ответ Запада на просьбу по НАТО

Захарова расшифровала для Зеленского ответ Запада на просьбу по НАТО

Ранее Мария Захарова заявила, что Запад в очередной раз показал своё истинное лицо и продемонстрировал готовность "использовать и выбросить" Украину, отказав её президенту в ускоренном вступлении страны в НАТО.

Обложка ©

Getty Images / Russian Foreign Ministry Press Service / Handout / Anadolu Agency

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров