Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале прокомментировала заявления западных стран о решении России "перекроить карту Европы".

"Меня умиляют аргументы Запада о том, что Россия решила "перекроить карту Европы", — написала Захарова.

Её особо повеселило то, что такие тезисы звучат от ФРГ, чьи границы образовались в результате их изменения в 80-х годах прошлого века. Представитель МИД напомнила, что многие европейские страны получили суверенитет также при "перекройке" рубежей в течение нескольких последних десятилетий. Украина — тоже не исключение, заметила она. Дипломат напомнила и о действиях НАТО в Югославии, члены которого занимались тем, что сейчас приписывают России.

"Надо уже им раз и навсегда определиться: "перекройка" границ — это хорошо или плохо. Если они начнут говорить, что "всё зависит от контекста", то более подходящего "контекста", нежели постоянное притеснение национальных меньшинств по языковому и этническому признакам, закончившееся восьмилетним террором, найти сложно", — подытожила Захарова.