Шойгу сообщил о внесении дополнений в указ о мобилизации
Шойгу: Студентов частных аккредитованных вузов призывать не будут
Студентов коммерческих вузов с государственной аккредитацией не будут призывать в рамках частичной мобилизации. Как сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу, в указ президента сейчас подготовлены соответствующие дополнения.
"Не привлекаются к мобилизации и студенты коммерческих вузов, аккредитованных государством. Они не будут призываться по мобилизации. По поручению президента сегодня завершаем подготовку дополнений в указ, и сегодня же это будет внесено", — сказал Шойгу журналистам.
Стрельба из пулемётов и гранатомётов: Появилось видео боевой подготовки мобилизованных россиян на полигоне в ДНР
Также глава военного ведомства заверил, что сдвиг осеннего призыва не повлияет на увольнение демобилизованных. Он уточнил, что эта мера связана с проходящей в стране частичной мобилизацией и попытками избежать различных накладок в работе военкоматов.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ