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1 октября, 12:46

Шойгу сообщил о внесении дополнений в указ о мобилизации

Шойгу: Студентов частных аккредитованных вузов призывать не будут

Студентов коммерческих вузов с государственной аккредитацией не будут призывать в рамках частичной мобилизации. Как сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу, в указ президента сейчас подготовлены соответствующие дополнения.

"Не привлекаются к мобилизации и студенты коммерческих вузов, аккредитованных государством. Они не будут призываться по мобилизации. По поручению президента сегодня завершаем подготовку дополнений в указ, и сегодня же это будет внесено", — сказал Шойгу журналистам.

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Также глава военного ведомства заверил, что сдвиг осеннего призыва не повлияет на увольнение демобилизованных. Он уточнил, что эта мера связана с проходящей в стране частичной мобилизацией и попытками избежать различных накладок в работе военкоматов.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Ирина Фальке

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