Шойгу сообщил о внесении дополнений в указ о мобилизации

Студентов коммерческих вузов с государственной аккредитацией не будут призывать в рамках частичной мобилизации. Как сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу, в указ президента сейчас подготовлены соответствующие дополнения.

"Не привлекаются к мобилизации и студенты коммерческих вузов, аккредитованных государством. Они не будут призываться по мобилизации. По поручению президента сегодня завершаем подготовку дополнений в указ, и сегодня же это будет внесено", — сказал Шойгу журналистам.