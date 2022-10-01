Шойгу разъяснил планы Минобороны РФ по вопросу призыва женщин

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что объявленная ранее частичная мобилизация не коснётся женщин. Об этом он рассказал журналистам в ходе инспекции парка "Патриот" и учебного центра "Авангард", где были размещены мобилизованные москвичи. Объекты министр посетил с мэром столицы Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.

"Нет. Этого не было и в планах на будущее. Мы не собираемся призывать женщин", — заявил министр в ответ на вопрос о возможном призыве женщин.