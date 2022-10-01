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1 октября, 13:47

В Москве и Подмосковье проверят списки мобилизованных на соответствие указу президента

Собянин: Списки мобилизованных в Москве и Подмосковье проверяются на соответствие указу

Власти столицы и области проверяют списки призванных по частичной мобилизации жителей Москвы и Подмосковья на соответствие требованиям Минобороны и указа президента РФ. Об этом пишет в "Телеграме" мэр города Сергей Собянин.

"С министром обороны Сергеем Шойгу и губернатором Московской области Андреем Воробьёвым посетили временный пункт размещения граждан, призванных по частичной мобилизации. По поручению Министерства обороны проверяем списки призывников на соответствие требованиям Минобороны и указа президента России", — написал мэр.

Собянин добавил, что власти столицы и области выполняют все условия по доставке мобилизованных в воинские части, а также помогают "в укреплении материальной базы и в бытовых условиях" в том числе.

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Ранее московские военкоматы уже отозвали ошибочно выписанные повестки. Собянин уточнил, что с учётом поступающих жалоб граждан сотрудники московских военкоматов совместно с городскими службами провели дополнительную проверку.

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Telegram / Сергей Собянин

Ирина Фальке

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