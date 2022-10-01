В Москве и Подмосковье проверят списки мобилизованных на соответствие указу президента

Власти столицы и области проверяют списки призванных по частичной мобилизации жителей Москвы и Подмосковья на соответствие требованиям Минобороны и указа президента РФ. Об этом пишет в "Телеграме" мэр города Сергей Собянин.

"С министром обороны Сергеем Шойгу и губернатором Московской области Андреем Воробьёвым посетили временный пункт размещения граждан, призванных по частичной мобилизации. По поручению Министерства обороны проверяем списки призывников на соответствие требованиям Минобороны и указа президента России", — написал мэр.

Собянин добавил, что власти столицы и области выполняют все условия по доставке мобилизованных в воинские части, а также помогают "в укреплении материальной базы и в бытовых условиях" в том числе.