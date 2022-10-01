Полковник полиции на служебной Toyota проехал на красный и сбил двух пешеходов в Москве
Два пешехода пострадали при наезде служебной машины начальника районного ОМВД в Москве
На севере Москвы водитель Toyota Land Cruiser 100 пытался проскочить на красный, но врезался в другой автомобиль и сбил двух пешеходов. По предварительным данным SHOT, виновник ДТП — начальник ОМВД РФ по Савёловскому району столицы полковник Александр Долгов, а машина числится как служебная.
ДТП на севере Москвы. Видео © t.me / SHOT
Авария произошла на Дмитровском шоссе. На публикуемых кадрах видно, как чёрная иномарка выскакивает на перекрёсток, сталкивается с другим авто и от удара отлетает в пешеходов. Людей буквально впечатывает в заграждение рядом находящейся строительной площадки.
Пострадавших госпитализировали с переломом таза и ушибом головного мозга. Обе машины получили серьёзные повреждения. По предварительной информации, виновник ДТП был трезв.
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Также сообщалось, что в Москве десятилетняя девочка переходила дорогу по пешеходному переходу, но оказалась под колёсами внедорожника. Ребёнок сильно пострадал, а невнимательная автоледи попыталась откупиться от семьи пострадавшей покупкой новых джинсов для школьницы.
t.me / SHOT