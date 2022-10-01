Полковник полиции на служебной Toyota проехал на красный и сбил двух пешеходов в Москве

На севере Москвы водитель Toyota Land Cruiser 100 пытался проскочить на красный, но врезался в другой автомобиль и сбил двух пешеходов. По предварительным данным SHOT, виновник ДТП — начальник ОМВД РФ по Савёловскому району столицы полковник Александр Долгов, а машина числится как служебная.

ДТП на севере Москвы. Видео © t.me / SHOT

Авария произошла на Дмитровском шоссе. На публикуемых кадрах видно, как чёрная иномарка выскакивает на перекрёсток, сталкивается с другим авто и от удара отлетает в пешеходов. Людей буквально впечатывает в заграждение рядом находящейся строительной площадки.

Пострадавших госпитализировали с переломом таза и ушибом головного мозга. Обе машины получили серьёзные повреждения. По предварительной информации, виновник ДТП был трезв.