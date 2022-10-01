В США растёт недовольство из-за политики Байдена по Украине
Newsweek: В США растёт недовольство из-за политики Байдена по Украине
Жители США всё сильнее начинают уставать из-за действий собственных властей и президента страны Джо Байдена по ситуации на Украине. Об этом пишет Newsweek.
Издание публикует опрос центра Data for Progress, в котором сказано, что 57% американских избирателей выступают за дипломатические переговоры, "даже если это означает, что Украине придётся идти на компромиссы с Россией". В то же время 32% опрошенных категорически против этого.
Почти половина респондентов — 49% — уверены, что администрации Байдена и Конгрессу США необходимо действовать более дипломатично в украинском вопросе. Однако директор по защите интересов в Институте Куинси Маркус Стэнли заметил, что американская администрация не намерена вести каких-либо переговоров с Москвой и продолжает активно поддерживать Киев оружием.
Ранее Лайф рассказывал, что читатели британской газеты Daily Mail усмехнулись над Джо Байденом и его заявлением о готовности "защищать каждый дюйм территории НАТО", а некоторые даже призвали американского лидера "заткнуться".
Getty Images / Chip Somodevilla