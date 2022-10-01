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1 октября, 14:06

ВСУ лишились более 270 бойцов на Николаевско-Криворожском направлении

Вооружённые силы Украины лишились более 270 бойцов, пяти танков, а также шести боевых машин пехоты на Николаевско-Криворожском направлении. Как рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, они были ликвидированы российскими военными в результате отражения попытки наступления ВСУ.

"На Николаевско-Криворожском направлении в результате отражения попытки наступления противника подразделениями российских войск за сутки уничтожено более 270 украинских военнослужащих, пять танков, шесть боевых машин пехоты, 23 боевые бронированные машины и 11 автомобилей", — подчеркнул Конашенков.

ВСУ потеряли свыше 300 бойцов за сутки на Николаево-Криворожском направлении

ВСУ потеряли свыше 300 бойцов за сутки на Николаево-Криворожском направлении

Лайф ранее сообщал, что 21 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные пресекли все попытки наступления украинской армии на Николаевско-Криворожском направлении. Также министр подчеркнул, что в целях усиления ударных возможностей российских войск в Донбассе проведена переброска Изюмско-Балаклейской группировки.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Оксана Попова

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