ВСУ лишились более 270 бойцов на Николаевско-Криворожском направлении
Вооружённые силы Украины лишились более 270 бойцов, пяти танков, а также шести боевых машин пехоты на Николаевско-Криворожском направлении. Как рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, они были ликвидированы российскими военными в результате отражения попытки наступления ВСУ.
"На Николаевско-Криворожском направлении в результате отражения попытки наступления противника подразделениями российских войск за сутки уничтожено более 270 украинских военнослужащих, пять танков, шесть боевых машин пехоты, 23 боевые бронированные машины и 11 автомобилей", — подчеркнул Конашенков.
Лайф ранее сообщал, что 21 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные пресекли все попытки наступления украинской армии на Николаевско-Криворожском направлении. Также министр подчеркнул, что в целях усиления ударных возможностей российских войск в Донбассе проведена переброска Изюмско-Балаклейской группировки.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ