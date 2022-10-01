ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 октября 2022, 14:43
12544

В Госдуме объяснили, почему опасно мобилизовывать силовиков

Депутат Госдумы Швыткин раскрыл, почему опасно мобилизовывать силовиков

Зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин предупредил о последствиях мобилизации сотрудников правоохранительных органов. По его мнению, в таком случае в стране может начаться всплеск криминогенной обстановки.

"Действительно, они [сотрудники правоохранительных органов] более подготовленные, нет вопросов. Но нужно понимать, что мы их сейчас призовём, а их сейчас недостаточно много, то оголим наши города, улицы, поселения. Это может привести к всплеску криминогенной обстановки", — приводит его слова Ura.ru.

Как отметил депутат, в случае мобилизации силовиков необходимо подойти к делу с предельной внимательностью и призывать на службу очень выверено.

Куда на самом деле отправят мобилизованных из России
Куда на самом деле отправят мобилизованных из России

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, в рамках которой, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, планируется призвать около 300 тысяч человек.

BannerImage

ТАСС / Михаил Терещенко

Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Частичная мобилизация
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar