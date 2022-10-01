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1 октября, 14:43

В Госдуме объяснили, почему опасно мобилизовывать силовиков

Депутат Госдумы Швыткин раскрыл, почему опасно мобилизовывать силовиков

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин предупредил о последствиях мобилизации сотрудников правоохранительных органов. По его мнению, в таком случае в стране может начаться всплеск криминогенной обстановки.

"Действительно, они [сотрудники правоохранительных органов] более подготовленные, нет вопросов. Но нужно понимать, что мы их сейчас призовём, а их сейчас недостаточно много, то оголим наши города, улицы, поселения. Это может привести к всплеску криминогенной обстановки", — приводит его слова URA.RU.

Как отметил депутат, в случае мобилизации силовиков необходимо подойти к делу с предельной внимательностью и призывать на службу очень выверено.

Боевой режим: Куда на самом деле отправят мобилизованных из России

Боевой режим: Куда на самом деле отправят мобилизованных из России

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, в рамках которой, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, планируется призвать около 300 тысяч человек.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Николь Вербер

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