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1 октября, 14:36

Немцы стали тратить больше газа и привели власти в отчаяние

Регулятор в ФРГ предупредил немцев о риске остаться без российского газа зимой

Нежелание немцев экономить газ в домовладениях вполне может привести к дефициту голубого топлива этой зимой. Об этом предупредил глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер в интервью с Frankfurter Allgemeine.

Он объяснил, что несмотря на стремительный рост цен на топливо, экономить его никто не собирается. Напротив, сейчас немцы используют на 15% больше газа, чем в прошлом году. По словам Мюллера, властям нужна экономия минимум в 20% вне зависимости от того, тёплой или холодной будет зима. Если жители Германии не начнут экономить голубое топливо, то пострадает вся промышленность страны, указал глава регулятора.

"Кусающиеся" цены приводят к значительному сокращению производства. Германия организовала поставки СПГ из многих уголков мира, но всего этого недостаточно, чтобы заменить российское топливо", — сказал он.

Счета до небес: Немцы начали опасаться за своё существование

Счета до небес: Немцы начали опасаться за своё существование

Лайф уже сообщал о том, что планы властей Германии экономить энергоносители могут рухнуть из-за упрямства немцев. Издание The Wall Street Journal пишет, что объёмы потребления снижаются в основном благодаря промпредприятиям. А обычные немцы продолжают активно расходовать газ и свет.

Обложка ©

unsplash

Оксана Попова

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