Эти болезни угрожают каждой женщине после 40 лет

Многие женщины после 40 лет рискуют столкнуться с рядом заболеваний, которые могут привести к серьёзным последствиям, если ими не заниматься. Подробнее о них рассказал Лайфу врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача клиники "Мпрофико", магистр общественного здравоохранения, член европейского общества кардиологов и эндокринологов Алексей Жито.

Желчнокаменная болезнь Фото © Freepik

Как рассказал врач, у таких женщин повышается риск возникновения желчнокаменной болезни — отложения камней и желчных кислот внутри желчного пузыря. Заболевание может также возникнуть у беременных, дам со светлым цветом волос и избыточной массой тела. Камни могут приводить к хроническому холециститу, то есть воспалению со множественным перекрытием протоков. Это может вызывать желчную колику и даже хронический панкреатит, предупредил медик.

Собеседник Лайфа предупредил: чтобы обезопасить себя от болезни, нужно вовремя делать УЗИ желчного пузыря. По его словам, это легко предотвратить, если определить проблему "на стадии взвеси, так называемого песочка".

Ожирение Фото © Shutterstock

Кардиолог также рассказал, что после 40 лет очень резко меняется гормональный фон, а ближе к 50 — более стремительно. Многие замечают набор веса даже при прежнем питании: килограммы растут, и скинуть их всё тяжелее. Чтобы масса тела не доставляла проблем, врач советует обращаться к терапевту-эндокринологу и пройти необходимое комплексное гормональное обследование. Он назначит диету, витамины и биологические активные вещества, необходимые для контроля веса, объяснил медик.

Гипертоническая болезнь Фото © Unsplash

Многие женщины замечают: если раньше они были гипотониками с низким уровнем артериального давления, то к 40 годам начинается постепенный его подъём. На этом фоне также возникают головные боли и даже повышается риск инсультов и инфарктов. Во избежание печальных последствий Жито рекомендует не забывать посещать кардиолога и терапевта и соблюдать назначенное ими лечение.