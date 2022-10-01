Эти болезни угрожают каждой женщине после 40 лет
Врач Жито назвал болезни, которые угрожают каждой женщине после 40 лет
Многие женщины после 40 лет рискуют столкнуться с рядом заболеваний, которые могут привести к серьёзным последствиям, если ими не заниматься. Подробнее о них рассказал Лайфу врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача клиники "Мпрофико", магистр общественного здравоохранения, член европейского общества кардиологов и эндокринологов Алексей Жито.
Желчнокаменная болезнь
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Как рассказал врач, у таких женщин повышается риск возникновения желчнокаменной болезни — отложения камней и желчных кислот внутри желчного пузыря. Заболевание может также возникнуть у беременных, дам со светлым цветом волос и избыточной массой тела. Камни могут приводить к хроническому холециститу, то есть воспалению со множественным перекрытием протоков. Это может вызывать желчную колику и даже хронический панкреатит, предупредил медик.
Собеседник Лайфа предупредил: чтобы обезопасить себя от болезни, нужно вовремя делать УЗИ желчного пузыря. По его словам, это легко предотвратить, если определить проблему "на стадии взвеси, так называемого песочка".
Ожирение
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Кардиолог также рассказал, что после 40 лет очень резко меняется гормональный фон, а ближе к 50 — более стремительно. Многие замечают набор веса даже при прежнем питании: килограммы растут, и скинуть их всё тяжелее. Чтобы масса тела не доставляла проблем, врач советует обращаться к терапевту-эндокринологу и пройти необходимое комплексное гормональное обследование. Он назначит диету, витамины и биологические активные вещества, необходимые для контроля веса, объяснил медик.
Гипертоническая болезнь
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Многие женщины замечают: если раньше они были гипотониками с низким уровнем артериального давления, то к 40 годам начинается постепенный его подъём. На этом фоне также возникают головные боли и даже повышается риск инсультов и инфарктов. Во избежание печальных последствий Жито рекомендует не забывать посещать кардиолога и терапевта и соблюдать назначенное ими лечение.
Как сообщал Лайф, ранее диетолог заявил, что ожирение передаётся по наследству от женщины к мужчине и наоборот. При этом недуг может проявиться не сразу, а через поколение.
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