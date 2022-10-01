Захарова сочла "борьбой лис за права кур" предложение британцев по "Северным потокам"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла Великобританию за готовность вместе с Данией принять участие в расследовании диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2".
"Борьба лис за права кур", — вынесла дипломат неутешительный вердикт в своём телеграм-канале.
Напомним, что Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Кроме того, в ночь перед аварией на газопроводах портал отслеживания авиаперелётов Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Девятичасовой полёт был замечен примерно в 250 километрах от датского острова Борнхольм. Рядом с ним и произошли утечки газа. Европейские лидеры признали аварию на СП результатом диверсии.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ