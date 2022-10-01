Футболист сборной России Черышев открыл счёт забитым голом за "Венецию"

Полузащитник сборной России Денис Черышев оформил дубль в выездном матче седьмого тура итальянской Серии В против "Кальяри". Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 4:1.

Черышев вышел на поле на 60-й минуте, заменив французского полузащитника "Венеции" Микаэля Кюизанса. На то, чтобы забить два гола, россиянину хватило шести минут.

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Нынешним летом Черышев на правах свободного агента перешёл из испанской "Валенсии" в "Венецию", которая выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Италии. Матч против "Кальяри" стал для него третьим в составе новой команды, а голы — дебютными.