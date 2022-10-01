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1 октября, 15:12

Склад с химикатами загорелся на площади 300 квадратов в Екатеринбурге

<p>Кадры с места пожара. Обложка © t.me / E1.RU |<a href="https://t.me/e1_news/78256" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Новости Екатеринбурга</a></p>

Кадры с места пожара. Обложка © t.me / E1.RU | Новости Екатеринбурга

В Екатеринбурге на улице Бахчиванджи в промышленной зоне горит склад с химикатами. Как сообщили в областном управлении МЧС, огонь охватил уже около 300 квадратных метров.

Очевидцы делятся кадрами с места пожара. Видео © t.me / 4 канал | Екатеринбург | Новости

"По прибытии пожарных обнаружено, что на площади 300 квадратных метров горят склад с химикатами и ангар. В тушении пожара участвуют 40 человек личного состава и 14 единиц техники", — рассказали спасатели.

На опубликованных кадрах видно, что огромное чёрное пламя заметно даже из отдалённых территорий. Люди закрывают окна, чтобы едкий дым не пробрался в квартиру. В управлении МЧС добавили, что пожарные прилагают максимум усилий для скорейшей ликвидации возгорания.

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Оксана Попова

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