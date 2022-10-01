Россию не переизбрали в руководящий Совет ICAO

Россию не переизбрали в руководящий Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO). Об этом пишет агентство Reuters.

РФ не набрала достаточного количества голосов для включения в орган. В него после первого этапа голосования вошли Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Китай, США, Франция и Япония. Всего в Совете ICAO состоят 36 стран.