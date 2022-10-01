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1 октября, 15:10

Россию не переизбрали в руководящий Совет ICAO

Reuters: Россия не переизбрана в руководящий Совет ICAO

Россию не переизбрали в руководящий Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO). Об этом пишет агентство Reuters.

РФ не набрала достаточного количества голосов для включения в орган. В него после первого этапа голосования вошли Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Китай, США, Франция и Япония. Всего в Совете ICAO состоят 36 стран.

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Обложка ©

Getty Images / Maksim Konstantinov / SOPA Images / LightRocket

Артур Белкин
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