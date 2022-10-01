Россию не переизбрали в руководящий Совет ICAO
Reuters: Россия не переизбрана в руководящий Совет ICAO
Россию не переизбрали в руководящий Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO). Об этом пишет агентство Reuters.
РФ не набрала достаточного количества голосов для включения в орган. В него после первого этапа голосования вошли Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Китай, США, Франция и Япония. Всего в Совете ICAO состоят 36 стран.
Ранее Лайф сообщал, что власти Украины ввели санкции против более 3600 физических и юридических лиц из России. В Киеве планируют усилить давление на Москву "при помощи G7".
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