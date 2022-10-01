"Мы живём в саду, а вокруг — джунгли": Боррель призвал европейцев использовать "принудительную силу"

Европе необходимо выстраивать международные отношения с элементами принудительной силы. Об этом сообщил верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на испанском форуме Ла-Тоха.

"Мы, европейцы, должны строить новые отношения с идеей силы, не просто мягкой силы, <...> нам также нужны элементы принудительной силы не для того, чтобы перестать быть инструментом на службе мира, но чтобы быть в состоянии противостоять военным ситуациям. Мы построили сад и живём в нём в окружении джунглей. Если мы не хотим, чтобы джунгли вторглись в сад, недостаточно построить защитные стены", — сказал он.

По его мнению, конфликт вокруг Украины — это сигнал к тому, чтобы европейцы проснулись и смогли "интегрировать войну в свой экзистенциальный горизонт". Боррель отметил, что Россия раньше поставляла в ЕС 40% газа, сейчас — только 10%, которые также предстоит сократить. Он предупредил, что на этом пути будут сложности, но цель нужно достичь, в том числе совместными усилиями по уменьшению потребления энергии.