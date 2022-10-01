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1 октября, 15:19

Губернатор Севастополя заявил о "внештатной ситуации" на аэродроме Бельбек

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о "внештатной ситуации" на аэродроме Бельбек. По его словам, там одно из воздушных судов выкатилось за пределы полосы и загорелось.

"Внештатная ситуация на аэродроме Бельбек. По информации спасателей, при посадке самолёт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Сейчас на месте работают пожарные расчёты", — написал Развожаев в телеграм-канале и призвал жителей сохранять спокойствие.

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Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в море у Севастополя уничтожен плавучий беспилотник. По некоторым данным, БПЛА было два, один из них прибило к берегу.

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VK / Евгений Демченко

Андрей Бражников

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