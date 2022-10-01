Губернатор Севастополя заявил о "внештатной ситуации" на аэродроме Бельбек

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о "внештатной ситуации" на аэродроме Бельбек. По его словам, там одно из воздушных судов выкатилось за пределы полосы и загорелось.

"Внештатная ситуация на аэродроме Бельбек. По информации спасателей, при посадке самолёт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Сейчас на месте работают пожарные расчёты", — написал Развожаев в телеграм-канале и призвал жителей сохранять спокойствие.