Британии предрекли потерю статуса экономической державы по вине Лиз Трасс

Руководство нового премьер-министра Британии Лиз Трасс может привести к тому, что страна потеряет статус экономической державы. Об этом пишет обозреватель израильской газеты Detaly.

Автор подчёркивает, что в Британии бушует экономический кризис, из-за которого резко упала национальная валюта. Поэтому инвесторы и аналитики уже не уверены в том, сможет ли новое правительство во главе с Лиз Трасс удержать одну из крупнейших экономик мира.

Издание напоминает, что новый канцлер казначейства Великобритании Квази Квартенг недавно объявил о крупнейшем снижении налогов в стране якобы "ради дальнейшего экономического роста". Но инвесторы бросились продавать фунт стерлингов, что привело к рекордному падению его курса.

"Это огромный вотум недоверия со стороны рынков. И с политической точки зрения это катастрофа", — приводит автор статьи слова профессора экономики в Дартмутском колледже Дэвида Бланчфлауэра.