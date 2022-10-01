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1 октября, 15:31

Британии предрекли потерю статуса экономической державы по вине Лиз Трасс

Detaly: Британия рискует потерять статус экономической державы под руководством Лиз Трасс

Руководство нового премьер-министра Британии Лиз Трасс может привести к тому, что страна потеряет статус экономической державы. Об этом пишет обозреватель израильской газеты Detaly.

Автор подчёркивает, что в Британии бушует экономический кризис, из-за которого резко упала национальная валюта. Поэтому инвесторы и аналитики уже не уверены в том, сможет ли новое правительство во главе с Лиз Трасс удержать одну из крупнейших экономик мира.

Издание напоминает, что новый канцлер казначейства Великобритании Квази Квартенг недавно объявил о крупнейшем снижении налогов в стране якобы "ради дальнейшего экономического роста". Но инвесторы бросились продавать фунт стерлингов, что привело к рекордному падению его курса.

"Это огромный вотум недоверия со стороны рынков. И с политической точки зрения это катастрофа", — приводит автор статьи слова профессора экономики в Дартмутском колледже Дэвида Бланчфлауэра.

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Обратно в 1753 год: Британские пабы стали переходить на свечи

Ранее из-за российских референдумов Трасс пригрозила "парализовать военную машину Путина". Она также написала в своём твиттере, что никогда не признает Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области в составе РФ.

Обложка ©

Getty Images / Anna Moneymaker

Ирина Фальке

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