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1 октября, 16:18
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В США переживают из-за изменений в поведении Байдена

WP: Состояние Байдена ставит под вопрос его переизбрание в 2024 году

Американское издание The Washington Post поставило под вопрос возможности президента США Джо Байдена для переизбрания в 2024 году. По словам Меган Макардл, автора материала, с каждым годом состояние хозяина Овального кабинета всё хуже, а признаки этого становятся всё яснее.

"Достаточно посмотреть видео десятилетней давности, чтобы увидеть, что сейчас президент выглядит куда более медлительным, чем раньше", — пишет Макардл.

Автор считает, что избранию Байдена помогла пандемия коронавируса, вследствие которой стали невозможны масштабные и частые встречи с избирателями. Сейчас же ситуация изменилась, поэтому его реальное состояние не удастся скрыть.

При этом Джо Байден всё чаще совершает разные ошибки. Так, в начале июня в Сети появилось видео с очередным конфузом президента США Джо Байдена. Тогда американский лидер упал с велосипеда, катаясь возле своего загородного дома в Рехобот-Бич, штат Делавэр.

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Getty Images / Chip Somodevilla

Матвей Шандрыголов

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