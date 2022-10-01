В США переживают из-за изменений в поведении Байдена

Американское издание The Washington Post поставило под вопрос возможности президента США Джо Байдена для переизбрания в 2024 году. По словам Меган Макардл, автора материала, с каждым годом состояние хозяина Овального кабинета всё хуже, а признаки этого становятся всё яснее.

"Достаточно посмотреть видео десятилетней давности, чтобы увидеть, что сейчас президент выглядит куда более медлительным, чем раньше", — пишет Макардл.

Автор считает, что избранию Байдена помогла пандемия коронавируса, вследствие которой стали невозможны масштабные и частые встречи с избирателями. Сейчас же ситуация изменилась, поэтому его реальное состояние не удастся скрыть.