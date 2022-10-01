18-летнего гвардейца, дежурившего у гроба Елизаветы II, нашли мёртвым в казарме

В Лондоне внезапно скончался восемнадцатилетний солдат, дежуривший у гроба королевы Великобритании Елизаветы II, его тело нашли в казармах Гайд-парка. Об этом сообщает The Mirror .

Родственники рассказали изданию, что Джек Бернелл-Уильямс сопровождал траурную процессию 19 сентября, вся семья очень гордилась такой почётной миссией. Однако через две недели после похорон монарха гвардеец Конного полка Придворной Кавалерии умер сам. Полиция не нашла криминальных следов в смерти молодого человека.