18-летнего гвардейца, дежурившего у гроба Елизаветы II, нашли мёртвым в казарме
Похороны Елизаветы II. Фото © Getty Images / Christopher Furlong
В Лондоне внезапно скончался восемнадцатилетний солдат, дежуривший у гроба королевы Великобритании Елизаветы II, его тело нашли в казармах Гайд-парка. Об этом сообщает The Mirror.
Родственники рассказали изданию, что Джек Бернелл-Уильямс сопровождал траурную процессию 19 сентября, вся семья очень гордилась такой почётной миссией. Однако через две недели после похорон монарха гвардеец Конного полка Придворной Кавалерии умер сам. Полиция не нашла криминальных следов в смерти молодого человека.
Лайф сообщал, что королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым монархом Соединённого Королевства, Карлом III, стал её старший сын — принц Уэльский Чарльз. Похороны Елизаветы II прошли 19 сентября в Вестминстерском аббатстве, гроб с монаршим телом опустили в королевский склеп в часовне Святого Георгия. В Виндзоре в день похорон Елизаветы II побывало около ста тысяч человек.