Пентагон не видит угрозы применения Россией ядерного оружия на Украине

США не видят признаков того, что власти России решили использовать ядерное оружие на Украине. Об этом заявил американский министр обороны Ллойд Остин в интервью телекомпании CNN.

"На данный момент я не вижу чего-то такого, что заставило бы меня поверить, что он (Владимир Путин — прим. Лайфа) принял такое решение", — сказал чиновник.