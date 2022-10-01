НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 октября, 16:13

Пентагон не видит угрозы применения Россией ядерного оружия на Украине

Пентагон не считает, что Россия решила применить ядерное оружие на Украине

США не видят признаков того, что власти России решили использовать ядерное оружие на Украине. Об этом заявил американский министр обороны Ллойд Остин в интервью телекомпании CNN.

"На данный момент я не вижу чего-то такого, что заставило бы меня поверить, что он (Владимир Путин — прим. Лайфа) принял такое решение", — сказал чиновник.

"Это очень страшно": Украину заподозрили в планах применить ядерное оружие

"Это очень страшно": Украину заподозрили в планах применить ядерное оружие

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США прорабатывают шаги на случай, если Россия применит ядерное оружие, Вашингтон "очень серьёзно" относится к заявлениям Москвы на данную тему.

Обложка ©

Getty Images / Dmitry Korotayev / Epsilon

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров