Пентагон не видит угрозы применения Россией ядерного оружия на Украине
Пентагон не считает, что Россия решила применить ядерное оружие на Украине
США не видят признаков того, что власти России решили использовать ядерное оружие на Украине. Об этом заявил американский министр обороны Ллойд Остин в интервью телекомпании CNN.
"На данный момент я не вижу чего-то такого, что заставило бы меня поверить, что он (Владимир Путин — прим. Лайфа) принял такое решение", — сказал чиновник.
Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США прорабатывают шаги на случай, если Россия применит ядерное оружие, Вашингтон "очень серьёзно" относится к заявлениям Москвы на данную тему.
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Getty Images / Dmitry Korotayev / Epsilon