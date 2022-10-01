Момент выезда за пределы ВВП и возгорания самолёта на аэродроме Бельбек попал на видео

Предполагаемый момент выезда за пределы ВВП и возгорания самолёта на аэродроме Бельбек в Севастополе попал на видео. На кадрах борт на большой скорости катится по полосе и съезжает с неё, после чего моментально вспыхивает. Губернатор региона Михаил Развожаев рассказал подробности ЧП.

Самолёт загорелся после посадки в аэродроме Бельбек. Видео © t.me / ЧП Севастополь

"Самолёт при посадке вышел за пределы взлётно-посадочной полосы, произошёл частичный подрыв боекомплекта. Пилот успел эвакуироваться. Пожар оперативно потушен, аэродром не пострадал", — сообщил он в телеграм-канале.