Момент выезда за пределы ВВП и возгорания самолёта на аэродроме Бельбек попал на видео
Предполагаемый момент возгорания самолёта на аэродроме Бельбек попал на видео
Предполагаемый момент выезда за пределы ВВП и возгорания самолёта на аэродроме Бельбек в Севастополе попал на видео. На кадрах борт на большой скорости катится по полосе и съезжает с неё, после чего моментально вспыхивает. Губернатор региона Михаил Развожаев рассказал подробности ЧП.
Самолёт загорелся после посадки в аэродроме Бельбек. Видео © t.me / ЧП Севастополь
"Самолёт при посадке вышел за пределы взлётно-посадочной полосы, произошёл частичный подрыв боекомплекта. Пилот успел эвакуироваться. Пожар оперативно потушен, аэродром не пострадал", — сообщил он в телеграм-канале.
Ранее сегодня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о "внештатной ситуации" на аэродроме Бельбек. По его словам, там одно из воздушных судов выкатилось за пределы полосы и загорелось.
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