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1 октября, 16:12

Момент выезда за пределы ВВП и возгорания самолёта на аэродроме Бельбек попал на видео

Предполагаемый момент возгорания самолёта на аэродроме Бельбек попал на видео

Предполагаемый момент выезда за пределы ВВП и возгорания самолёта на аэродроме Бельбек в Севастополе попал на видео. На кадрах борт на большой скорости катится по полосе и съезжает с неё, после чего моментально вспыхивает. Губернатор региона Михаил Развожаев рассказал подробности ЧП.

Самолёт загорелся после посадки в аэродроме Бельбек. Видео © t.me / ЧП Севастополь

"Самолёт при посадке вышел за пределы взлётно-посадочной полосы, произошёл частичный подрыв боекомплекта. Пилот успел эвакуироваться. Пожар оперативно потушен, аэродром не пострадал", сообщил он в телеграм-канале.

Два лайнера не поделили взлётную полосу

Два лайнера не поделили взлётную полосу

Ранее сегодня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о "внештатной ситуации" на аэродроме Бельбек. По его словам, там одно из воздушных судов выкатилось за пределы полосы и загорелось.

Обложка ©

t.me / ЧП Севастополь

Татьяна Миссуми

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