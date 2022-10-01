"Это не я!": Mirror выдала за главу Минфина Британии другого темнокожего и обидела министра

Британская газета The Mirror в своей публикации про главу Минфина Великобритании Квази Квартенга разместила фотографию другого темнокожего мужчины. После этого инцидента издание пообещало "усерднее бороться с расизмом".

При этом на допущенную The Mirror ошибку отреагировал в "Твиттере" и сам министр, прокомментировав публикацию словами "это не я...".

"Этим утром фотография в статье о Квази Квартенге на сайте Mirror была подписана неверно. Это ужасная ошибка, и мы приносим извинения господину Квартенгу и всем нашим читателям... Mirror долгое время борется с расизмом, мы удвоим наши меры на этом направлении", — объясняет ситуацию британский таблоид.