Правительство запретило перевозку грузов по России странам, которые ввели санкции

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запрете перевозок грузов компаниям из стран, которые ввели аналогичные меры против РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить запрет на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории Российской Федерации грузовыми транспортными средствами, принадлежащим иностранным перевозчикам, зарегистрированных в иностранных государствах, которые ввели в отношении граждан РФ и российских юридических лиц ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов", — сказано в тексте.