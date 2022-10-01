Правительство запретило перевозку грузов по России странам, которые ввели санкции
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запрете перевозок грузов компаниям из стран, которые ввели аналогичные меры против РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Установить запрет на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории Российской Федерации грузовыми транспортными средствами, принадлежащим иностранным перевозчикам, зарегистрированных в иностранных государствах, которые ввели в отношении граждан РФ и российских юридических лиц ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов", — сказано в тексте.
А ранее экономист и политолог, руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников заявил, что Европу может настигнуть экономический кризис, который она собственноручно провоцирует.
ТАСС / Невар Виталий