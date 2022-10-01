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1 октября, 15:54

Правительство запретило перевозку грузов по России странам, которые ввели санкции

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запрете перевозок грузов компаниям из стран, которые ввели аналогичные меры против РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить запрет на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории Российской Федерации грузовыми транспортными средствами, принадлежащим иностранным перевозчикам, зарегистрированных в иностранных государствах, которые ввели в отношении граждан РФ и российских юридических лиц ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов", — сказано в тексте.

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А ранее экономист и политолог, руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников заявил, что Европу может настигнуть экономический кризис, который она собственноручно провоцирует.

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ТАСС / Невар Виталий

Артур Белкин

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