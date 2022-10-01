В Дании сообщили, что утечка газа из "Северного потока – 2" прекратилась
Утечка газа из трубопровода "Северный поток — 2" прекратилась на фоне совершенной диверсии, а давление внутри объекта стабилизровалось. Об этом говорится в сообщении датского энергетического агентства в "Твиттере".
"Компания Nord Stream 2 AG проинформировала датское энергетическое агентство о том, что в настоящее время на трубопроводе "Северный поток — 2" давление стабилизировалось, <...> утечка газа прекратилась", — отмечается в твите.
Напомним, что Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Кроме того, в ночь перед аварией на газопроводах портал отслеживания авиаперелётов Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Девятичасовой полёт был замечен примерно в 250 километрах от датского острова Борнхольм. Рядом с ним и произошли утечки газа. Европейские лидеры признали аварию на СП результатом диверсии.
Getty Images / Danish Defence / Anadolu Agency