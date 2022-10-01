Воспитатель детсада в Минусинске ударила пятилетнего малыша головой об унитаз

В Красноярском крае воспитатель детского сада схватила 5-летнего мальчика за шею и ударила головой об унитаз за плохое поведение. О случившемся пишет Kras Mash.

Мать 5-летнего ребёнка рассказала, что сына ударил об унитаз воспитатель. Видео © t.me / Kras Mash

Инцидент произошёл 28 сентября в детсаду № 1 Минусинска. По словам матери ребёнка, сын вечером рассказал ей о случившемся. Женщина расспросила других детей группы, которые подтвердили, что воспитатель сначала начала кричать на расшумевшихся малышей: "Закройте рты!" А потом самого непослушного повела в туалет, решив наказать.

"Она схватила моего ребёнка за шею, повела к унитазу и ударила головой. До этого дети бесились, она делала им замечания, но мой ребёнок не среагировал. Видимо, этот факт на неё повлиял, что у неё произошёл всплеск эмоций", — поделилась родительница.

Мальчик дома пожаловался на головную боль, а его мать заметила шишку. Возмущённая женщина сняла побои, диагноз — ушиб. Заведующая сада устроила собрание, куда пригласила обе стороны конфликта. Воспитатель пояснила, что ребёнка не била, а просто отвела в туалет за непослушание. После этих слов мать мальчика не сдержалась и ударила женщину по лицу, теперь последняя тоже намерена написать заявление в полицию. Правоохранители начали проверку.