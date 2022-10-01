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1 октября, 15:57

"Рубин" проиграл дома "Арсеналу", потерпев второе поражение подряд в Первой лиге

Казанский "Рубин" на своём поле проиграл тульскому "Арсеналу" в матче 12-го тура первенства Первой лиги. Состоявшаяся на "Ак Барс Арене" встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе "канониров" дубль в первом тайме оформил нападающий Евгений Луценко. После перерыва окончательный результат установил полузащитник "Рубина" Дмитрий Кабутов.

"Болельщики правы. Они имеют право на такую реакцию. Даже говорить нечего", — прокомментировал негативную реакцию болельщиков главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий.

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"Рубин", потерпевший второе поражение подряд в первенстве, с 19 очками опустился на шестое место в турнирной таблице. "Арсенал" набрал 22 балла и поднялся на вторую строчку.

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ФК "Рубин"

Роман Фейгин

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