"Рубин" проиграл дома "Арсеналу", потерпев второе поражение подряд в Первой лиге

Казанский "Рубин" на своём поле проиграл тульскому "Арсеналу" в матче 12-го тура первенства Первой лиги. Состоявшаяся на "Ак Барс Арене" встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе "канониров" дубль в первом тайме оформил нападающий Евгений Луценко. После перерыва окончательный результат установил полузащитник "Рубина" Дмитрий Кабутов.

"Болельщики правы. Они имеют право на такую реакцию. Даже говорить нечего", — прокомментировал негативную реакцию болельщиков главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий.