"Рубин" проиграл дома "Арсеналу", потерпев второе поражение подряд в Первой лиге
Казанский "Рубин" на своём поле проиграл тульскому "Арсеналу" в матче 12-го тура первенства Первой лиги. Состоявшаяся на "Ак Барс Арене" встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
В составе "канониров" дубль в первом тайме оформил нападающий Евгений Луценко. После перерыва окончательный результат установил полузащитник "Рубина" Дмитрий Кабутов.
"Болельщики правы. Они имеют право на такую реакцию. Даже говорить нечего", — прокомментировал негативную реакцию болельщиков главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий.
"Рубин", потерпевший второе поражение подряд в первенстве, с 19 очками опустился на шестое место в турнирной таблице. "Арсенал" набрал 22 балла и поднялся на вторую строчку.
ФК "Рубин"