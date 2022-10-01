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1 октября, 16:08

Оговорка по Фрейду: Санду неожиданно рассказала правду о роли Украины в конфликте с Россией

Санду оговорилась и неожиданно рассказала правду о роли Украины в конфликте с Россией

Президент Молавии Майя Санду в ходе выступления по итогам встречи с еврокомиссаром по вопросам бюджета и администрации Йоханнесом Ханом заявила, что Украина развязала конфликт с Россией, однако достаточно быстро призналась, что оговорилась.

"Развязанный Украиной конфликт. Простите, начатый Россией против Украины конфликт подмял международный порядок и имеет серьёзные последствия для всей Европы", — смущённо сказала Санду.

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Ранее Лайф рассказывал о скандале, которым завершилась встреча Майи Санду с депутатами Гагаузии. Поводом тому послужил вопрос о необходимости переговоров с Россией о цене на газ.

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Getty Images / Daniel Pier / NurPhoto

Артур Белкин

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