Оговорка по Фрейду: Санду неожиданно рассказала правду о роли Украины в конфликте с Россией
Санду оговорилась и неожиданно рассказала правду о роли Украины в конфликте с Россией
Президент Молавии Майя Санду в ходе выступления по итогам встречи с еврокомиссаром по вопросам бюджета и администрации Йоханнесом Ханом заявила, что Украина развязала конфликт с Россией, однако достаточно быстро призналась, что оговорилась.
"Развязанный Украиной конфликт. Простите, начатый Россией против Украины конфликт подмял международный порядок и имеет серьёзные последствия для всей Европы", — смущённо сказала Санду.
Ранее Лайф рассказывал о скандале, которым завершилась встреча Майи Санду с депутатами Гагаузии. Поводом тому послужил вопрос о необходимости переговоров с Россией о цене на газ.
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