Актриса Наталья Гвоздикова попала в больницу

Народная артистка РФ 74-летняя Наталья Гвоздикова попала в больницу с подозрением на перелом шейки бедра после неудачного падения. О случившемся пишет 5-tv.ru

Врачи уже исключили опасный диагноз и установили у неё после проведённых обследований ушиб тазобедренного сустава. Сейчас актрису отпустили для амбулаторного лечения и восстановления.

Наталья Гвоздикова — советская и российская актриса театра и кино, лауреат Госпремии СССР, заслуженная артистка РСФСР и народная артистка России. Зрителям она запомнилась ролями в таких кинолентах, как "Рождённая революцией", "Печки-лавочки", "Калина красная", "Тайны мадам Вонг".