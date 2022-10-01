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1 октября, 16:41

Актриса Наталья Гвоздикова попала в больницу

<p>Актриса Наталья Гвоздикова. Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/ros/952/foto/932149/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Актриса Наталья Гвоздикова. Фото © kino-teatr.ru

Народная артистка РФ 74-летняя Наталья Гвоздикова попала в больницу с подозрением на перелом шейки бедра после неудачного падения. О случившемся пишет 5-tv.ru

Врачи уже исключили опасный диагноз и установили у неё после проведённых обследований ушиб тазобедренного сустава. Сейчас актрису отпустили для амбулаторного лечения и восстановления.

Наталья Гвоздикова — советская и российская актриса театра и кино, лауреат Госпремии СССР, заслуженная артистка РСФСР и народная артистка России. Зрителям она запомнилась ролями в таких кинолентах, как "Рождённая революцией", "Печки-лавочки", "Калина красная", "Тайны мадам Вонг".

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Татьяна Миссуми

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