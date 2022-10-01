Мобилизованные бойцы осваивают в ДНР трофейное стрелковое оружие и гранатомёты
Прибывающих в ДНР мобилизованных бойцов обучают стрельбе из трофейного оружия, в частности стрелкового вооружения и гранатомётов. Об этом рассказал журналистам на полигоне огневой подготовки мобилизованных военнослужащий Вооружённых сил РФ с позывным Молот.
"Обязательно [осваивается трофейное вооружение], есть возможность провести с ними [мобилизованными] занятия в рамках огневой подготовки, по порядку использования в том числе и трофейного вооружения. Это не только стрелковое вооружение, но и гранатомёты. Кроме этого, им показывают различные виды боеприпасов, в том числе и трофейные, порядок их использования", — сказал военный.
"Молот" уточнил, что среди военнослужащих параллельно готовят подразделения, которые будут работать с беспилотниками — как лёгкими дронами, так и тяжёлыми ударными квадрокоптерами. Здесь преимущество отдаётся тем, кто на гражданской службе имел соответствующий опыт.
Лайф напоминает, что мобилизованные из Ленинградской области проходят военную подготовку на общевойсковом полигоне Западного военного округа, а жители Астрахани проходят боевую подготовку в Чечне. По словам бойцов, "это всё несложно, только всё это рассчитано на мужчину с бодрым боевым духом".
ТАСС / Алеев Егор