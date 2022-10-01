Мобилизованные бойцы осваивают в ДНР трофейное стрелковое оружие и гранатомёты

Прибывающих в ДНР мобилизованных бойцов обучают стрельбе из трофейного оружия, в частности стрелкового вооружения и гранатомётов. Об этом рассказал журналистам на полигоне огневой подготовки мобилизованных военнослужащий Вооружённых сил РФ с позывным Молот.

"Обязательно [осваивается трофейное вооружение], есть возможность провести с ними [мобилизованными] занятия в рамках огневой подготовки, по порядку использования в том числе и трофейного вооружения. Это не только стрелковое вооружение, но и гранатомёты. Кроме этого, им показывают различные виды боеприпасов, в том числе и трофейные, порядок их использования", — сказал военный.