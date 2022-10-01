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1 октября, 16:39

Посол Мельник призвал ФРГ "поставить всё на карту" и передать ВСУ тяжёлое вооружение

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал власти ФРГ дать киевским властям самые современные виды вооружения, а также танки Leopard. Заявление он сделал в интервью газете Die Welt.

"Федеральное правительство должно поставить всё на военную карту самое позднее сейчас и без промедления оснастить Украину всеми системами вооружения, включая основные боевые танки Leopard", — заявил дипломат.

По словам Мельника, свою роль должна сыграть и правящая немецкая коалиция, которая может ввести против Москвы "самые жёсткие санкции" и "навредить России". А вот нынешняя реакция Запада, как замечает дипломат, является недостаточной.

Отказ не помеха: Киев настырно продолжает требовать от Германии танки

Отказ не помеха: Киев настырно продолжает требовать от Германии танки

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц объяснял, что не хочет поставлять на Украину немецкие танки, так как это может сильно усугубить глобальный конфликт. В свою очередь глава украинского МИД Дмитрий Кулеба утверждал, что у Берлина нет "ни единого рационального аргумента", чтобы не поставлять эти вооружения.

Обложка ©

TACC / IMAGO / M. Popow

Артур Белкин

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