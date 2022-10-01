Посол Мельник призвал ФРГ "поставить всё на карту" и передать ВСУ тяжёлое вооружение
Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал власти ФРГ дать киевским властям самые современные виды вооружения, а также танки Leopard. Заявление он сделал в интервью газете Die Welt.
"Федеральное правительство должно поставить всё на военную карту самое позднее сейчас и без промедления оснастить Украину всеми системами вооружения, включая основные боевые танки Leopard", — заявил дипломат.
По словам Мельника, свою роль должна сыграть и правящая немецкая коалиция, которая может ввести против Москвы "самые жёсткие санкции" и "навредить России". А вот нынешняя реакция Запада, как замечает дипломат, является недостаточной.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц объяснял, что не хочет поставлять на Украину немецкие танки, так как это может сильно усугубить глобальный конфликт. В свою очередь глава украинского МИД Дмитрий Кулеба утверждал, что у Берлина нет "ни единого рационального аргумента", чтобы не поставлять эти вооружения.
TACC / IMAGO / M. Popow