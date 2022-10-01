Посол Мельник призвал ФРГ "поставить всё на карту" и передать ВСУ тяжёлое вооружение

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал власти ФРГ дать киевским властям самые современные виды вооружения, а также танки Leopard. Заявление он сделал в интервью газете Die Welt.

"Федеральное правительство должно поставить всё на военную карту самое позднее сейчас и без промедления оснастить Украину всеми системами вооружения, включая основные боевые танки Leopard", — заявил дипломат.

По словам Мельника, свою роль должна сыграть и правящая немецкая коалиция, которая может ввести против Москвы "самые жёсткие санкции" и "навредить России". А вот нынешняя реакция Запада, как замечает дипломат, является недостаточной.