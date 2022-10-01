2 сахарозаменителя, которые увеличивают риск развития рака печени и лёгких
Учёные выяснили, что некоторые сахарозаменители могут вызвать рак
Учёные из Университета Южной Калифорнии (USC) выяснили, что некоторые виды сахарозаменителей могут негативно влиять на здоровье. Так, лабораторным крысам дали несколько видов данных веществ, после чего у них были обнаружены изменения в памяти и работе мозга.
Речь идёт о следующих добавках, которых лучше избегать при выборе продукции:
- сахарин, так как не усваивается, а постоянное потребление может грозить развитием рака;
- аспартам, так как при длительном употребление может способствовать развитию рака печени, лёгких, а также повредить мозг;
- цикламат, так как вызывает почечную недостаточность;
- ацесульфам калия, так как является канцерогеном;
- ксилит, так как очень калориен и может вызвать сбой в обмене веществ.
Также данные вещества влияют на метаболизм, что может вызвать сахарный диабет. Так, у крыс изменились процессы, связанные с переработкой глюкозы.
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