2 сахарозаменителя, которые увеличивают риск развития рака печени и лёгких

Учёные из Университета Южной Калифорнии (USC) выяснили, что некоторые виды сахарозаменителей могут негативно влиять на здоровье. Так, лабораторным крысам дали несколько видов данных веществ, после чего у них были обнаружены изменения в памяти и работе мозга.

Речь идёт о следующих добавках, которых лучше избегать при выборе продукции: сахарин, так как не усваивается, а постоянное потребление может грозить развитием рака;

аспартам, так как при длительном употребление может способствовать развитию рака печени, лёгких, а также повредить мозг;

цикламат, так как вызывает почечную недостаточность;

ацесульфам калия, так как является канцерогеном;

ксилит, так как очень калориен и может вызвать сбой в обмене веществ.

Также данные вещества влияют на метаболизм, что может вызвать сахарный диабет. Так, у крыс изменились процессы, связанные с переработкой глюкозы.