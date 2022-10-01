В ФРГ назвали отсутствие мирного плана по Украине позором Запада
Немецкий депутат Вагенкнехт назвала позором Запада отсутствие мирного плана по Украине
Депутат германского Бундестага от Левой партии Германии Сара Вагенкнехт назвала "позором" отсутствие у Запада плана мирного урегулирования ситуации с Украиной. По её словам, западные страны точно так же несут ответственность за этот конфликт.
Вагенкнехт считает, что происходящего можно было бы избежать за счёт одного только отказа Украины от членства в НАТО и выполнения Минских соглашений. Поэтому на Россию стоит оказывать "дипломатическое давление", чтобы склонить Москву к переговорам с Киевом, предположила политик.
"Необходимо также оказать давление на президента Украины, который заявляет, что не хочет вести переговоры до тех пор, пока из Крыма не уедет последний россиянин", — сказала она в интервью газете Weser Kurier.
Вагенкнехт уверена, что в сложившейся ситуации важно прежде всего "заморозить конфликт" и только потом уже говорить о гарантиях безопасности. Она также подчеркнула, что ситуация "обостряется с разных сторон и Запад разделяет ответственность", так как у каждого конфликта есть "предыстория".
"Россия не хочет членства Украины в НАТО и ракет на своей границе, которые могли бы за пять минут достичь Москвы. Украине нужны нейтральные страны-гаранты, которые дадут ей уверенность в том, что на неё больше не нападут. [Президент США Джо] Байден всегда отказывался обсуждать с [президентом РФ Владимиром] Путиным вопрос НАТО", — говорит политик.
Тем временем посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал власти ФРГ "поставить всё на карту" и дать киевским властям самые современные виды вооружения, а также танки Leopard. По его словам, свою роль должна сыграть и правящая немецкая коалиция, которая сможет "навредить России" "самыми жёсткими санкциями".
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