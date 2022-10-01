В ФРГ назвали отсутствие мирного плана по Украине позором Запада

Депутат германского Бундестага от Левой партии Германии Сара Вагенкнехт назвала "позором" отсутствие у Запада плана мирного урегулирования ситуации с Украиной. По её словам, западные страны точно так же несут ответственность за этот конфликт.

Вагенкнехт считает, что происходящего можно было бы избежать за счёт одного только отказа Украины от членства в НАТО и выполнения Минских соглашений. Поэтому на Россию стоит оказывать "дипломатическое давление", чтобы склонить Москву к переговорам с Киевом, предположила политик.

"Необходимо также оказать давление на президента Украины, который заявляет, что не хочет вести переговоры до тех пор, пока из Крыма не уедет последний россиянин", — сказала она в интервью газете Weser Kurier.

Вагенкнехт уверена, что в сложившейся ситуации важно прежде всего "заморозить конфликт" и только потом уже говорить о гарантиях безопасности. Она также подчеркнула, что ситуация "обостряется с разных сторон и Запад разделяет ответственность", так как у каждого конфликта есть "предыстория".

"Россия не хочет членства Украины в НАТО и ракет на своей границе, которые могли бы за пять минут достичь Москвы. Украине нужны нейтральные страны-гаранты, которые дадут ей уверенность в том, что на неё больше не нападут. [Президент США Джо] Байден всегда отказывался обсуждать с [президентом РФ Владимиром] Путиным вопрос НАТО", — говорит политик.