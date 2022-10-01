В Армении военнослужащий случайно застрелил сослуживца

В Армении военнослужащий на боевом посту застрелил из АК своего сослуживца, приняв того за врага. Об этом сообщает СК республики. ЧП произошло поздно вечером 30 сентября в одной из воинских частей, там было обнаружено тело срочника 2003 года рождения с огнестрельным ранением.

"По предварительным данным, <...> военнослужащий срочной службы, находившийся на боевом посту, услышав звук шагов, принял приближающегося к нему сослуживца за военнослужащего противника и в нарушение правил боевого дежурства выпустил по нему очередь из автомата Калашникова", — говорится в сообщении пресс-службы.

Стрелявший задержан по подозрению в совершении преступления по статье "Нарушение правил несения боевого дежурства или боевой службы". По факту случившегося возбуждено уголовное дело.