Отношения РПЦ и Ватикана заморожены

"В последнее время, к сожалению, я должен сказать, что наши отношения практически заморожены", — заявил митрополит Антоний.

Он напомнил, что в последний раз патриарх Кирилл и папа римский общались в марте 2022 года. После этого в РПЦ с удивлением прочитали интервью папы, где он "карикатурно пересказал эту встречу" и позволил себе абсолютно непозволительные выражения в данном контексте.