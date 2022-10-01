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1 октября, 17:13

Отношения РПЦ и Ватикана заморожены

В РПЦ сообщили о заморозке отношений с католической церковью

Контакты между Российской православной церковью и католической церковью папы римского Франциска временно заморожены. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний.

"В последнее время, к сожалению, я должен сказать, что наши отношения практически заморожены", — заявил митрополит Антоний.

Он напомнил, что в последний раз патриарх Кирилл и папа римский общались в марте 2022 года. После этого в РПЦ с удивлением прочитали интервью папы, где он "карикатурно пересказал эту встречу" и позволил себе абсолютно непозволительные выражения в данном контексте.

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Ранее Лайф сообщал, что папа римский Франциск провёл частную аудиенцию с советницей украинского президента, уполномоченной по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алёной Вербицкой. Никаких подробностей встречи не приводится.

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Артур Белкин

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