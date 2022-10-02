Спецпредставитель ЕС пришёл в ужас из-за видео "казни" армянских военных и призвал его проверить

Появившееся в Сети видео расстрела армянских военнопленных, предположительно солдатами из Азербайджана, должно быть изучено. Если кадры подлинные, то необходимо провести расследование. К этому призвал специальный представитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар.