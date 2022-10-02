Спецпредставитель ЕС пришёл в ужас из-за видео "казни" армянских военных и призвал его проверить
В ЕС призвали проверить подлинность видео расстрела армянских военнопленных
Появившееся в Сети видео расстрела армянских военнопленных, предположительно солдатами из Азербайджана, должно быть изучено. Если кадры подлинные, то необходимо провести расследование. К этому призвал специальный представитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар.
"Появилось ещё одно ужасное видео, на котором, вероятно, казнят армянских военнопленных. Если будет доказана подлинность видео, то это военное преступление, которое необходимо расследовать, а виновных наказать", — написал он в "Твиттере".
Ранее сообщалось, что Ереван 13 сентября заявил об ударах Азербайджана по приграничным городам. Ситуацию прокомментировали и в Баку: Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе. После этого в Армению прибыла оперативная группа Объединённого штаба ОДКБ. 14 сентября Азербайджан предложил Армении гуманитарное прекращение огня, в итоге сторонам удалось договориться о перемирии.
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