В Сеть утекли номера мобильных телефонов Лиз Трасс и членов Правительства Британии

Личный номер новоиспечённого премьер-министра Великобритании Лиз Трасс а также членов её кабмина слили в Сеть и продают там за достаточно небольшую цену. Подробности истории сообщает The Mail on Sunday.

По данным издания, база данных с номерами и некоторыми другими личными сведениями высокопоставленных чиновников находится на американском сайте. Примечательно, что номер Лиз Трасс можно приобрести за 6,49 фунта стерлингов (чуть более 435 рублей). Среди прочих можно найти номера министра обороны королевства Бена Уоллеса, главы МИД Британии Джеймса Клеверли и ряда других политиков.

Примечательно, что указанным на сайте номером Лиз Трасс пользовалась с 2011 года, а если добавить его в мессенджеры, то можно будет увидеть фотографию нынешнего британского премьера, сделанную прошлым Рождеством.