Между Трасс и Карлом III произошёл конфликт

Между королём Карлом III и премьер-министром Великобритании Лиз Трасс возникли разногласия, об этом узнала газета Times. Размолвка возникла из-за конференции ООН по изменению климата COP27 в Шарм-эль-Шейхе. Монарх по настоянию главы британского правительства вынужден был отказаться от посещения этого мероприятия.

В Египте король собирался произнести речь на встрече мировых лидеров. Между тем, по данным издания, Трасс, которая также вряд ли поедет на саммит, выступала против планов Карла III во время личной аудиенции в Букингемском дворце в прошлом месяце.

Авторы Times прогнозируют, что это решение, скорее всего, усугубит напряжённость между монархом и премьером. Газета, впрочем, приводит сообщение одного из источников на Даунинг-стрит, который уверяет, что обсуждение поездки не сопровождалось скандалами и протекало в "радушной атмосфере".

"Тот факт, что Его Величество не станет присутствовать на саммите физически, не означает, что он не найдёт способов принять участие", — рассказал собеседник Times.