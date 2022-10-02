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Регион
Опубликовано 2 октября 2022, 01:29
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Разведка признала, что украинцев не предупредили о начале спецоперации

Глава украинской разведки объяснил, почему жителям страны не сообщали о скором начале СВО

Власти Украины не хотели сообщать жителям страны о скором начале российской спецоперации, чтобы избежать хаоса среди населения. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Глава украинской разведки похвастался работой спецслужбы в стиле израильского "Моссада"
Глава украинской разведки похвастался работой спецслужбы в стиле израильского "Моссада"

"Правительство не хотело сообщать о скором начале [спецоперации], чтобы не создавать хаос", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в эфире ТСН.

Ранее китайская газета Global Times обвинила президента Украины Владимира Зеленского в стремлении всеми доступными способами вовлечь НАТО в военный конфликт с Москвой. Автор публикации утверждает: украинский лидер хочет, чтобы все страны Североатлантического альянса помогли Киеву "вернуть то, что он потерял".

Украину заподозрили в планах применить ядерное оружие
Украину заподозрили в планах применить ядерное оружие
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Unsplash

Иван Косицын
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