НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 октября, 01:29

Разведка признала, что украинцев не предупредили о начале спецоперации

Глава украинской разведки объяснил, почему жителям страны не сообщали о скором начале СВО

Власти Украины не хотели сообщать жителям страны о скором начале российской спецоперации, чтобы избежать хаоса среди населения. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Глава украинской разведки похвастался работой спецслужбы в стиле израильского "Моссада"

Глава украинской разведки похвастался работой спецслужбы в стиле израильского "Моссада"

"Правительство не хотело сообщать о скором начале [спецоперации], чтобы не создавать хаос", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в эфире ТСН.

Ранее китайская газета Global Times обвинила президента Украины Владимира Зеленского в стремлении всеми доступными способами вовлечь НАТО в военный конфликт с Москвой. Автор публикации утверждает: украинский лидер хочет, чтобы все страны Североатлантического альянса помогли Киеву "вернуть то, что он потерял".

"Это очень страшно": Украину заподозрили в планах применить ядерное оружие

"Это очень страшно": Украину заподозрили в планах применить ядерное оружие

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров