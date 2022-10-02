Разведка признала, что украинцев не предупредили о начале спецоперации
Глава украинской разведки объяснил, почему жителям страны не сообщали о скором начале СВО
Власти Украины не хотели сообщать жителям страны о скором начале российской спецоперации, чтобы избежать хаоса среди населения. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
"Правительство не хотело сообщать о скором начале [спецоперации], чтобы не создавать хаос", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в эфире ТСН.
Ранее китайская газета Global Times обвинила президента Украины Владимира Зеленского в стремлении всеми доступными способами вовлечь НАТО в военный конфликт с Москвой. Автор публикации утверждает: украинский лидер хочет, чтобы все страны Североатлантического альянса помогли Киеву "вернуть то, что он потерял".
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