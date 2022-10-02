Разведка признала, что украинцев не предупредили о начале спецоперации

Власти Украины не хотели сообщать жителям страны о скором начале российской спецоперации, чтобы избежать хаоса среди населения. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Правительство не хотело сообщать о скором начале [спецоперации], чтобы не создавать хаос", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в эфире ТСН.