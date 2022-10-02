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2 октября, 01:08

В США назвали возможного инициатора атаки на "Северные потоки"

Полковник Макгрегор: Атаку на "Северные потоки" могли устроить США или Британия

Диверсию на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" могли совершить США или Великобритания. Такое предположение в эфире ютуб-канала Judging Freedom сделал отставной американский полковник, старший экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

"Нужно смотреть, у каких государственных органов была возможность сделать это. И это Королевский флот, флот Соединённых Штатов. Я думаю, это довольно очевидно", — высказался он.

Из пояснений полковника следует, что трубы газопровода в силу конструкции необычайно прочны, для того чтобы их повредить, потребовались сотни килограммов тротила.

Говоря об обвинениях в адрес Москвы, Макгрегор заявил, что они абсурдны. Отставной военный обратил внимание на высокие доходы российской стороны, поступающие от экспорта энергоресурсов. Он полагает, что в атаке на "Северные потоки" не заинтересованы власти Германии: немцам невыгодно прекращение поставок газа из России.

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Как сообщалось ранее, Германия, Швеция и Дания планируют создать рабочую группу, которая займётся расследованием инцидентов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", сообщила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.

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Дмитрий Алексиевич

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