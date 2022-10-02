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2 октября, 00:37

Намази разрешили покинуть иранскую тюрьму на семь дней

Иранские власти выпустили из тюрьмы американского бизнесмена Сиамака Намази

Ирано-американского бизнесмена Сиамака Намази выпустили на неделю из тюрьмы в Иране. Об этом со ссылкой на его адвоката сообщает Reuters.

На текущий момент остаётся неясным, станет ли это событие предпосылкой к полному освобождению предпринимателя и не повлечёт ли оно за собой освобождение других задержанных в Иране американцев.

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"Это очень важный первый шаг, но, конечно, мы не успокоимся, пока вся семья не сможет вернуться в Соединённые Штаты и их долгий кошмар наконец не закончится", — сказал адвокат Намази.

Сиамак Намази и его отец Бакер были осуждены в Иране за "сотрудничество с враждебным правительством". Намази-старший был освобождён по медицинским показаниям в 2018 году.

Ранее экс-глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что иранским властям необходимо остановить "террористическую кампанию по удержанию заложников". Он призвал лидеров Ирана освободить граждан США, удерживаемых в стране.

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ТАСС / АР / Michael Gruber

Юлия Коновалова

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