Намази разрешили покинуть иранскую тюрьму на семь дней
Иранские власти выпустили из тюрьмы американского бизнесмена Сиамака Намази
Ирано-американского бизнесмена Сиамака Намази выпустили на неделю из тюрьмы в Иране. Об этом со ссылкой на его адвоката сообщает Reuters.
На текущий момент остаётся неясным, станет ли это событие предпосылкой к полному освобождению предпринимателя и не повлечёт ли оно за собой освобождение других задержанных в Иране американцев.
"Это очень важный первый шаг, но, конечно, мы не успокоимся, пока вся семья не сможет вернуться в Соединённые Штаты и их долгий кошмар наконец не закончится", — сказал адвокат Намази.
Сиамак Намази и его отец Бакер были осуждены в Иране за "сотрудничество с враждебным правительством". Намази-старший был освобождён по медицинским показаниям в 2018 году.
Ранее экс-глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что иранским властям необходимо остановить "террористическую кампанию по удержанию заложников". Он призвал лидеров Ирана освободить граждан США, удерживаемых в стране.
ТАСС / АР / Michael Gruber