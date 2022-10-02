Выбрать качественный кнопочный телефон помогут несколько хитростей
Эксперт Бодров: При выборе кнопочного телефона следует смотреть на объём батареи
При выборе кнопочного телефона важно опираться на определённые факторы. На какие именно — рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы "Роскачества" Сергей Бодров.
"Например, если человеку нужен телефон сугубо для звонков, то стоит обратить внимание на количество сим-карт, а качество фото на камере можно не учитывать", — посоветовал эксперт в беседе с агентством "Прайм".
Бодров порекомендовал также опираться на объём батареи, поскольку ёмкость аккумулятора определяет длительность работы телефона без подзарядки. Эксперт согласился, что кнопочный аппарат уступает смартфону в удобстве эксплуатации, тем не менее такой аппарат обладает рядом преимуществ. Например, у него есть съёмный аккумулятор, он доступен по цене и прочен, сказал Бодров.
Ранее ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что в России в период с 21 по 25 сентября продажи кнопочных телефонов выросли в три с половиной раза по сравнению с показателями прошлой недели. По всей очевидности, это связано с тем, что гражданам, призванным по частичной мобилизации, разрешено брать с собой только такие гаджеты.
ТАСС / Станислав Красильников