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2 октября, 00:02

Выбрать качественный кнопочный телефон помогут несколько хитростей

Эксперт Бодров: При выборе кнопочного телефона следует смотреть на объём батареи

При выборе кнопочного телефона важно опираться на определённые факторы. На какие именно — рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы "Роскачества" Сергей Бодров.

"Например, если человеку нужен телефон сугубо для звонков, то стоит обратить внимание на количество сим-карт, а качество фото на камере можно не учитывать", — посоветовал эксперт в беседе с агентством "Прайм".

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Бодров порекомендовал также опираться на объём батареи, поскольку ёмкость аккумулятора определяет длительность работы телефона без подзарядки. Эксперт согласился, что кнопочный аппарат уступает смартфону в удобстве эксплуатации, тем не менее такой аппарат обладает рядом преимуществ. Например, у него есть съёмный аккумулятор, он доступен по цене и прочен, сказал Бодров.

Ранее ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что в России в период с 21 по 25 сентября продажи кнопочных телефонов выросли в три с половиной раза по сравнению с показателями прошлой недели. По всей очевидности, это связано с тем, что гражданам, призванным по частичной мобилизации, разрешено брать с собой только такие гаджеты.

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ТАСС / Станислав Красильников

Юлия Коновалова

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