Заболеваемость ковидом в России резко пошла на спад

В России вторую неделю подряд достаточно интенсивно снижается заболеваемость ковидом и другими респираторными вирусными инфекциями. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она уточнила, что коронавирус стал вести себя как привычные нам сезонные респираторные вирусы.

"После летнего подъёма он активизировался, как респираторные вирусы, после 7–10 сентября. Как, собственно, мы и ожидали. Каждый год 1 сентября собираются коллективы: производственные, школьные, студенческие — и это каждый год вызывает определённый подъём первой волны острых респираторных инфекций. И в этом году ковид просто сложился с этой волной по датам, и вторую неделю мы наблюдаем достаточно интенсивное снижение заболеваемости, как и всеми остальными респираторными вирусными инфекциями", — сказала Попова в беседе с ТАСС.

Она выразила надежду, что, если ковид не получит новых мутаций и вариантов, он и дальше продолжит вести себя как сезонные респираторные вирусы. Глава Роспотребнадзора предупредила, что нужно успеть привиться от гриппа, так как ожидается подъём уровня заболеваемости. Попова посоветовала гражданам в случае ухудшения состояния здоровья, а также в общественных местах носить защитные маски.