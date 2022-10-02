В небе над Херсоном прогремела серия из семи взрывов
Не менее пяти взрывов прогремело в Херсоне вечером 1 октября, об этом сообщает ТАСС. По другим сведениям, прозвучало семь взрывов. Предположительно, российская система ПВО запустила ракеты.
Следов от ракет над городом не видно — возможно, это связано с тем, что было уже темно. Очевидцы утверждают, что взрывы слышались хорошо, тряслись стены внутри зданий.
Официальных комментариев по поводу этого инцидента пока нет.
Как ранее сообщал Лайф, Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона. В результате этой атаки погиб депутат Верховной рады V и VI созывов Алексей Журавко.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine