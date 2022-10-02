НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 октября, 22:55

В небе над Херсоном прогремела серия из семи взрывов

Не менее пяти взрывов прогремело в Херсоне вечером 1 октября, об этом сообщает ТАСС. По другим сведениям, прозвучало семь взрывов. Предположительно, российская система ПВО запустила ракеты.

Следов от ракет над городом не видно — возможно, это связано с тем, что было уже темно. Очевидцы утверждают, что взрывы слышались хорошо, тряслись стены внутри зданий.

Официальных комментариев по поводу этого инцидента пока нет.

Военкор Газдиев показал спасение людей из-под завалов обстрелянной гостиницы в Херсоне

Военкор Газдиев показал спасение людей из-под завалов обстрелянной гостиницы в Херсоне

Как ранее сообщал Лайф, Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона. В результате этой атаки погиб депутат Верховной рады V и VI созывов Алексей Журавко.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Дмитрий Алексиевич

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров