В небе над Херсоном прогремела серия из семи взрывов

Не менее пяти взрывов прогремело в Херсоне вечером 1 октября, об этом сообщает ТАСС. По другим сведениям, прозвучало семь взрывов. Предположительно, российская система ПВО запустила ракеты.

Следов от ракет над городом не видно — возможно, это связано с тем, что было уже темно. Очевидцы утверждают, что взрывы слышались хорошо, тряслись стены внутри зданий.